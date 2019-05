Cérémonie de célébration de grands événements à Dien Bien. Photo: VNA



Dien Bien (VNA) – La cérémonie de célébration des 110 ans de naissance de la province de Dien Bien, des 65 ans de la victoire de Dien Bien Phu et des 70 ans de la fondation de l’organisation du Parti provincial a été organisé ce lundi 6 mai dans la province de Dien Bien au Nord.

La cérémonie a été honorée par la présence de la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong et du président de la Commission de la propagande et de l’éducation du Comité central du Parti.

Dans son discours, le secrétaire du Comité du Parti pour Dien Bien, Tran Van Son, a passé en revue l’histoire de la naissance et de développement de l’ancienne province de Lai Chau (province de Dien Bien d’aujourd’hui). La province de Dien Bien est née en 2003 selon une décision de l’Assemblée nationale sur la révision de l’administration géographique de la province de Lai Chau.

Il a souligné la forte croissance du PIB provincial durant des années, 11,6% pour la période 2005-2010, 9,11% pour 2010-2015, 8,30% pour 2016-2018. Le revenu annuel par habitat a atteint en 2018 plus de 26,3 millions de dongs, soit 12,2 fois plus qu'en 2004. Il a aussi passé en revue les évolutions de la campagne de Dien Bien Phu, un événement historique significatif dans la lutte contre les agresseurs du peuple vietnamien au XXe siècle.

S’exprimant à cette occasion, Tong Thi Phong a tenu en haute estime les réalisations obtenues par l’organisation du Parti, l’autorité et le peuple de la province de Dien Bien dans divers domaines. Elle a appelé la province à mieux valoriser ses atouts pour se développer et à figurer sur la liste des localités en développement moyen d’ici 2020.

«Dien Bien doit concentrer ses efforts sur le développement du commerce et des services et des infrastructures de transport, la réduction de la pauvreté, l’édification de la Nouvelle ruralité, l’accélération de la réforme administrative et le maintien des relations d’amitié avec les localités du Nord du Laos », a-t-elle souligné.

A cette occasion, la province de Dien Bien s'est vu attribuer l'Ordre de l'Indépendance de première classe.

Auparavant, Tong Thi Phong et Vo Van Thuong et des dirigeants locaux sont allés fleurir le Monument de la victoire de Dien Bien Phu. -VNA