Hanoi (VNA) – La tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis du 11 au 17 mai est riche en signification et résultats sur les plans bilatéral et multilatéral, a fait savoir le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président Joe Biden. Photo : VNA



Participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis, visite de travail aux États-Unis et à l’ONU, plus de 60 activités bilatérales et multilatérales au niveau régional et global, adresse au Centre d’études stratégiques et internationales, rencontre avec de grandes entreprises américaines et surveillance de la signature de 25 accords entre des entreprises des deux pays, et rencontre avec la diaspora vietnamienne ont marqué l’agenda du chef du gouvernement vietnamien. Participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis, visite de travail aux États-Unis et à l’ONU, plus de 60 activités bilatérales et multilatérales au niveau régional et global, adresse au Centre d’études stratégiques et internationales, rencontre avec de grandes entreprises américaines et surveillance de la signature de 25 accords entre des entreprises des deux pays, et rencontre avec la diaspora vietnamienne ont marqué l’agenda du chef du gouvernement vietnamien.

Ses déclarations au Sommet spécial reflètent les préoccupations communes des pays, soulignent le rôle central de l’ASEAN, l’esprit de sincérité, de confiance et de responsabilité ; et partagent des visions sur les questions mondiales et régionales ainsi que des orientations de développement conformes aux intérêts de l’ASEAN, des États-Unis et de la communauté internationale, a-t-il indiqué.

Dans la Déclaration de vision commune adoptée à l’issue de leur Sommet spécial, l’ASEAN et les États-Unis se sont engagés à établir un Partenariat stratégique global qui est significatif, substantiel et mutuellement bénéfique lors du 10e Sommet ASEAN-États-Unis en novembre 2022.

Lors de sa visite de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec la vice-secrétaire générale de l’ONU Amina Mohammed, la directrice générale de l’UNICEF Catherine Russell, le président de l’Assemblée générale de l’ONU Abdulla Shahid et le directeur général du PNUD Achim Steiner.

Au cours des discussions, il a obtenu l’estime et l’engagement de l’ONU à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre des politiques judicieuses sur la rénovation, l’intégration internationale, la construction d’une économie indépendante et autonome, le développement socio-économique lié à la garantie du bien-être sociale et à la protection de l’environnement, la prise du peuple pour centre, sujet et moteur de tous les processus de développement, a fait savoir le vice-ministre Hà Kim Ngoc.

Les dirigeants de l’ONU ont réaffirmé que le Vietnam est un partenaire important, un modèle réussi de développement durable et qu’il est capable de contribuer à tous les travaux clés de l’ONU, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec le président américain Joe Biden, la vice-présidente américaine Kamala Harris, le président pro tempore du Sénat américain Patrick Leahy, la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi, des ministres clés du cabinet américain, des intellectuels, des entrepreneurs de premier rang et des représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

Les deux parties ont eu des discussions substantielles et franches sur le Partenariat intégral Vietnam-États-Unis, les orientations de développement dans les temps à venir, et leur collaboration étroite pour mettre en œuvre les résultats importants des visites précédentes de haut niveau, en particulier la Déclaration de vision commune adoptée lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong aux États-Unis en 2015, a-t-il résumé.

Cette tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la haute délégation l’accompagnant aux États-Unis a été un franc succès, remplissant les objectifs fixés, contribuant à la mise en œuvre réussie de la politique extérieure du Parti et de l’État, notamment celle fixée par la résolution du 13e Congrès national du Parti, a-t-il conclu. – VNA