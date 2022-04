Un atelier de vannerie à Ngoc Chiên. Photo : VOV

Hanoï (VNA) - Retour à Ngoc Chiên, une commune montagneuse qui se trouve à 80 kilomètres du centre-ville de Son La, et qui, si vous vous souvenez bien, est l’un des hauts lieux touristiques du Nord-Ouest...Vous vous demandez certainement si Ngoc Chiên a une spécialité artisanale et si oui, laquelle... Eh bien oui, et c’est la vannerie.



À Ngoc Chiên, la vannerie est pratiquée surtout dans les hameaux de Nà Tâu, de Dông Xuông, de Lọng Cang, de Muong Chiên, de Luot et de Nâm Nghiêp. C’est une tradition artisanale, certes, mais également une tradition familiale, qui se transmet de génération en génération.

Hottes, chaises, paniers, plateaux… Tout est fait avec des lamelles de rotin et de bambou, et selon des procédés ancestraux qui exigent habileté manuelle, minutie et patience...

Une patience qui est en tout cas bien récompensée, si l’on en juge par les propos de Lo Van Bao, un maître vannier du hameau de Nà Tâu.

«Chaque mois, ma femme et moi produisons une vingtaine de chaises et de hottes. Chaque produit se vend entre 130 et 160 mille dôngs... Il y a des périodes fastes: la récolte de maïs, par exemple... Dans ces moments-là, nos hottes se vendent comme des petits pains», nous raconte-t-il.

Pour les habitants de Ngoc Chiên, la vannerie est bien plus qu’un métier... Elle est ce lien qui relie les générations entre elles, à travers les âges, comme nous le laisse entendre Lò Van Thu, qui réside dans le hameau de Nà Tâu.

«C’est vrai que j’ai appris le métier de mes grands-parents et qu’à mon tour, je vais transmettre ce savoir-faire à mes enfants et à mes petits-enfants... », nous dit-il.



De nos jours, Ngoc Chiên compte plus de 300 foyers qui vivent de la vannerie artisanale. Les autorités locales encouragent les vanniers à constituer de petits groupes au sein desquels les plus expérimentés sont chargés de la transmission du savoir-faire.

Pour les habitants de Ngoc Chiên, la vannerie est bien plus qu’un métier. Photo : VOV

Il faut dire que la vannerie n’est pas seulement un artisanat traditionnel, à Ngoc Chiên. Elle est aussi un atout touristique indéniable, comme nous l’explique Bùi Tiên Sy, le secrétaire du comité local du Parti.

«La vannerie, c’est vraiment la tradition artisanale de chez nous, qui à ce titre doit absolument être préservée et valorisée. Il va bientôt y avoir une coopérative, d’ailleurs... Mais il y a aussi tout un aspect touristique que nous voudrions développer autour de la vannerie, l’idée étant d’ouvrir certains ateliers aux visiteurs», nous précise-t-il.

Manifestement, les habitants de Ngoc Chiên ne sont pas vannés de la vannerie et pour ce qui est de l’écoulement de leurs produits... les vannes sont grand ouvertes...- VOV/VNA