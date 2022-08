Des médecins militaires vietnamiens offrent des examens médicaux à des habitants au Soudan du Sud. Photo: Hôpital de campagne de niveau 2 No 4 du Vietnam



Hanoï (VNA) – Selon le Département des opérations de maintien de la paix (relevant du ministère de la Défense), les médecins de l’Hôpital de campagne de niveau 2 No 4 du Vietnam au Soudan du Sud ont participé à un programme volontaire à l’hôpital général de Bentiu, offrant des examens et traitements médicaux à des sinistrés locaux des inondations.



Les médecins vietnamiens ont remis à l’hôpital général de Bentiu de nombreux médicaments essentiels, des produits pour nettoyer l'environnement et quelques équipements de prévention des épidémies.



Ils ont également organisé des examens et des traitements médicaux et distribué des médicaments gratuits à plus de 200 sinistrés des inondations, notamment femmes et personnes âgées.-VNA