Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon une étude du ministère de la Santé du Canada, chaque citoyen canadien dépense 270 dollars canadiens par an pour l'achat de produits aquatiques, avec une consommation d'environ 9,14 kg/personne/an, faisant du Canada un marché d'importation potentiel pour le secteur des produits aquatiques du Vietnam.

Avec près de 38 millions d'habitants et une politique d'accueil d'environ 400.000 immigrants par année, le Canada a une demande en produits aquatiques en constante augmentation.

Selon les statistiques de l'Agence des services frontaliers du Canada, la demande d'importation de produits aquatiques augmente d'environ 7% par an. En 2019, avant le déclenchement de l'épidémie de COVID-19, la valeur totale des importations canadiennes de produits aquatiques atteignait 4,2 milliards dollars canadiens, soit environ 3,5 milliards dollars américains.

Selon le Bureau commercial du Vietnam au Canada, les exportations de produits aquatiques du Vietnam vers le Canada sont encore limitées et présentent un grand potentiel lorsque le chiffre d'affaire à l'export en 2020 n'est que d'environ 300 millions de dollars canadiens.

Le marché canadien présente un certain nombre de caractéristiques favorables au secteur des produits aquatiques vietnamien, cependant, les produits vietnamiens doivent concurrencer les produits importés des États-Unis, de l'Inde, de la Thaïlande et de la Chine. Par conséquent, le Bureau commercial du Vietnam au Canada recommande aux entreprises exportatrices de rechercher des informations et de planifier des stratégies spécifiques pour aborder ce marché difficile mais "fidèle". -VNA