Can Tho (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) a travaillé le 21 mars avec le Consulat général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir la coopération et l'investissement dans de nombreux domaines entre Can Tho et des partenaires et localités indiens.



Lors de la séance de travail, le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Thuc Hien a proposé des orientations de la coopération bilatérale dans les temps à venir, avec l’accent mis sur l'agriculture de haute technologie, l'industrie de transformation, l'investissement, le tourisme, la santé, l’éducation-formation, les technologies de l'information...

Can Tho espère que l'Inde soutiendra l'organisation du séminaire "Inde – ville de Can Tho " dans le but de connecter les entreprises d'importation indiennes avec les exportateurs de riz, de produits aquatiques, de produits agricoles transformés ainsi que de promouvoir le tourisme à Can Tho, a-t-il dit.Selon les prévisions, une délégation de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Can Tho partira en Inde en mai prochain. Can Tho souhaite que la partie indienne l'aidera à travailler avec l'Institut indien des technologies, créera des conditions pour attirer les investisseurs indiens dans des projets de technologies de l'information sur son sol. La ville souhaite également échanger des expériences sur le développement économique et touristique avec une localité indienne appropriée.Pour sa part, Madan Mohan Sethi, consul général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville, s'est engagé à soutenir la promotion des activités de coopération dans les domaines proposés par Can Tho. Il a promis d'être intermédiaire pour connecter les organes compétents des deux parties lors de la prochaine visite de la délégation de Can Tho en Inde, contribuant ainsi à promouvoir la coopération dans le commerce, l’investissement et le tourisme.Le diplomate indien a également proposé à Can Tho de visiter deux États que sont l'Andhra Pradesh et le Telangana. Le premier dispose des atouts dans l'agriculture tandis que le second est fort en pharmacie, biotechnologie, technologie de l'information et santé.A cette occasion, le Département municipal des affaires extérieures de Can Tho a signé un accord de coopération avec le Consulat général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville pour renforcer le partage d'informations et organiser des activités d'échanges et de coopération, notamment dans l'éducation, la culture, les arts, les technologies de l'information, le tourisme, le commerce et la promotion des investissements.-VNA