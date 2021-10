Vue aérienne de Cân Tho. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – En marge de la 16e réunion des ministres de l’Environnement de l’ASEAN, tenue le 21 octobre en Indonésie, la cérémonie de remise du 5e Prix de la ville écologiquement durable de l’ASEAN et du certificat de ville écologiquement durable de l’ASEAN a été organisée.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Thuc Hiên, a assisté à la cérémonie depuis Cân Tho.

Lors de la cérémonie, 10 villes ont reçu le Prix de la ville écologiquement durable et 13 villes ont reçu le certificat de ville écologiquement durable.

Du côté vietnamien, la ville de Cân Tho a reçu le Prix de la ville écologiquement durable. La ville de Ninh Binh (province de Ninh Binh) a reçu le certificat de ville de l’ASEAN avec un potentiel de durabilité environnementale dans la catégorie des terres propres.

Un coin de la ville de Ninh Binh. Photo: VNA

Ainsi, Cân Tho est la 5e ville vietnamienne à recevoir le Prix de la ville écologiquement durable. Auparavant, la ville de Dà Lat (province de Lâm Dông), la ville de Huê (province de Thua Thiên Huê), la ville de Dà Nang et la ville de Ha Long (province de Quang Ninh) ont reçu ce prix respectivement en 2017, 2014, 2011 et 2008.

Le Prix des villes écologiquement durables de l’ASEAN et le certificat des villes écologiquement durables de l’ASEAN font partie des programmes de coopération de l’ASEAN sous la coordination du groupe de travail de l’ASEAN sur les villes écologiquement durables.

Le programme vise à encourager le développement durable des villes de l’ASEAN en reconnaissant et en appréciant les villes qui ont entrepris diverses initiatives et efforts pour construire des villes propres et vertes. – NDEL/VNA