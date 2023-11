Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Can Tho a proposé de promouvoir l'attraction des investissements sud-coréens dans la production industrielle à grande échelle.



C'est ce qu'a déclaré le 7 novembre le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Hieu, lors d’une séance de travail avec le consul général de République de Corée à Ho Chi Minh-Ville, Shin Choong Il.



Nguyen Van Hieu a déclaré se réjouir du développement vigoureux des relations entre les deux pays. Actuellement, la République de Corée est le premier investisseur étranger au Vietnam. Les deux pays ont fixé l’objectif de 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux en 2023 et de 150 milliards d'ici 2030.



Can Tho, en tant que ville centrale du delta du Mékong, compte deux projets clés bénéficiant d'aides publiques au développement sud-coréennes, que sont l'incubateur des technologies industrielles Vietnam – République de Corée bénéficiant d’un investissement total de 21,13 millions de dollars, et un projet d'appui à la mécanisation agricole, de près de 2,4 milliards de wons sud-coréens.



La République de Corée possède des atouts en matière de production industrielle à grande échelle, d’agriculture de haute technologie, de commerce et de services. Il s'agit de bases solides pour promouvoir la coopération entre Can Tho et la République de Corée, notamment dans la construction d’importants ouvrages tels que le Centre de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles du delta du Mékong à Can Tho...



De son côté, le consul général de République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, Shin Choong Il, s’est engagé à servir de « passerelle » pour élargir la coopération bilatérale, en amenant des délégations commerciales sud-coréennes au Vietnam et, plus particulièrement, à Can Tho.



Selon le Service municipal des Affaires étrangères, au cours des neuf premiers mois de 2023, les exportations de Can Tho vers le marché sud-coréen se sont élevées à 21,08 millions de dollars et ses importations, à 2,34 millions de dollars. -VNA