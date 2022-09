Le marché d’An Thoi, ville de Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Un modèle de “marché 4.0“, permettant aux habitants de payer tous leurs achats et services de façon dématérialisée, a été lancé à titre expérimental le 13 septembre, au marché d’An Thoi, arrondissement de Binh Thuy, ville de Can Tho, dans le delta du Mékong.

Le marché d’An Thoi abrite environ 150 commerçants dont 30% appliquent des services de paiement numérique. Au marché 4.0, les commerçants et acheteurs peuvent effectuer des transactions via des codes QR ou l’application VNPT Money du Groupe de la poste et des télécommunications du Vietnam (VNPT).

Lors de la cérémonie de lancement, le directeur du service municipal de l’Industrie et du Commerce, Ha Vu Son, a déclaré encourager les entreprises à appliquer des services de paiement numérique dans 107 marchés traditionnels, supermarchés, supérettes et centres commerciaux de la ville.

Selon le directeur adjoint de VNPT Can Tho Nguyen Quoc Viet, outre le marché d’An Thoi, le modèle de “Marché 4.0“ a été déjà appliqué dans quelques arrondissements et districts de la ville avec près de 200 sites acceptant des transactions via VNPT Money et près de 1.000 abonnés. -VNA