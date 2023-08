Le pont Tran Hoang Na enjambe la rivière Can Tho dans la ville homonyme dans le delta du Mékong. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Une cérémonie marquant la connexion des dernières sections du pont Tran Hoang Na, qui enjambe la rivière Can Tho dans la ville homonyme (delta du Mékong), s'est tenue le 26 août et ce après près de trois ans de construction.

Selon le comité de gestion des projets d'aide publique au développement de la ville, plus de 88% des travaux de l'ouvrage sont achevés.

Ce pont en arc, doté de trois travées, fait 820 m de long et 23 m de large. Il comprend quatre voies et la vitesse sera limitée à 60 km/h.

Financé à hauteur de plus de 791 milliards de dongs (32,95 millions de dollars) à partir de l'aide publique au développement (APD), l'ouvrage a été mis en chantier en septembre 2020. Sa date d'achèvement, initialement prévue en juillet 2022, avait été prolongée à fin 2023.

Actuellement, Can Tho dispose de trois ponts qui enjambent la rivière et relient les arrondissements de Ninh Kieu et Cai Rang à la Nationale 1A.

Une fois achevé, le pont Tran Hoang Na améliorera la connectivité des transports urbains entre la Nationale 1A et les rues du centre-ville, fluidifiera le trafic et donc réduira les embouteillages aux heures de pointe. -VNA