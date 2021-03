Cérémonie d'inauguration du bureau OSSO à Can Tho. Photo: tuoitre.vn

Can Tho (VNA) - Le 3 mars, au Centre pour le développement des femmes dans le delta du Mékong, le Comité central de l'Union des femmes du Vietnam, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Union des femmes de la ville de Can Tho, a tenu une cérémonie d'ouverture du bureau « One Stop Service Office » (OSSO) pour soutenir les femmes migrantes rapatriées à Can Tho.

Il s'agit d'une activité dans le cadre du projet «Renforcer la capacité du Vietnam pour soutenir la réintégration durable des femmes migrantes de retour à leur famille» financé par l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA). Lancé depuis mars 2020, le projet est mis en œuvre dans les villes de Hanoï, Can Tho, Hai Phong, et les provinces de Hau Giang et de Hai Duong.

Le bureau OSSO à Can Tho soutiendra les femmes rapatriées et leurs familles dans la ville de Can Tho en particulier et dans les provinces du delta du Mékong en général.

Concrètement, OSSO fournit gratuitement des conseils et un soutien sur des questions liées au droit, à la psychologie, à l'éducation et à la formation, à l'emploi, aux prêts, à la santé et à la prévention de la violence. En outre, le bureau établit également des liens entre les agences et organisations dans le pays et à l'étranger pour aider les femmes migrantes et leurs familles en République de Corée et ainsi dans d'autres pays à accéder à des services de soutien pour une réintégration durable.

Selon la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes, Ha Thi Nga, Can Tho est l'une des localités vietnamiennes comptant un grand nombre de femmes migrantes. L'Union des femmes de la ville de Can Tho a récemment mené de nombreuses activités pratiques pour soutenir des femmes vietnamiennes mariées à un ressortissant étranger.

Lors de la cérémonie, les délégués ont planté des arbres à l'occasion de la Fête de plantation d'arbres du Printemps et en réponse au programme de plantation d'un milliard d'arbres en cinq ans, de 2021 à 2025, lancé par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. -VNA