Séance de travail entre l'organisation néerlandaise The Ocean Cleanup (TOC) et des dirigeants de la ville de Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - L'organisation néerlandaise The Ocean Cleanup (TOC) a travaillé mardi le 24 juillet avec les dirigeants de la ville de Can Tho pour discuter de la mise en place du système de collecte automatique des déchets sur les rivières dans cette ville du delta du Mékong.



Le projet permettra de réduire la quantité de déchets jetés dans la mer, causant une pollution de l'environnement grave dans l'immédiat et à long terme, ainsi que de baisser la dépense pour la collecte traditionnelle de déchets.

Tim Van Emmerick, représentant des Pays-Bas, a indiqué que le système de collecte automatique des déchets le long des rivières comprend des bateaux mesurant environ 6m x 18m, de la taille d'un petit ferry, qui récupèrent automatiquement les déchets flottants.



Le système est contrôlé par une simple carte électronique avec des caméras connectées à internet, ce qui permet à l'opérateur d'effectuer la collecte des ordures sur un téléphone intelligent.



Les bateaux de récupération des ordures sont fonctionnés par l'énergie solaire et les systèmes de capteurs automatiques. Chaque bateau vaut de 300.000 à 400 000 euros.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Dao Anh Dung, s’est déclaré optimiste quant à la faisabilité du projet. En cas de succès, le projet sera multiplié dans d'autres provinces du delta du Mékong qui ont un réseau de rivières dense.



Il a demandé aux services et secteurs concernés de la ville de travailler en étroite collaboration avec The Ocean Cleanup pour mener à bien le projet. Dans l’immédiat, le projet devrait être mis en titre expérimental près du pont piétonnier dans l’arrondissement Ninh Kieu et du marché flottant de Cai Rang dans l’arrondissement éponyme. -VNA