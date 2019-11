Cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre l’Université de Can Tho et l' Hongrie . Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Le recteur de l’Université de Can Tho, Ha Thanh Toan, a reçu vendredi dans la ville de Can Tho une délégation de l’Hongrie dirigée par l’ambassadeur de ce pays au Vietnam, Ory Csaba.

Les deux parties ont signé un protocole d’accord de coopération dans la formation des ressources humaines, l’échange des étudiants et les échanges culturels.

Le professeur Krisztian Jozsa a indiqué que de nombreux étudiants et bousiers de thèse vietnamiens avaient choisi la Hongrie pour leurs études.

Entretenant de bonnes relations avec le Vietnam au cours de ces 70 dernières années, l’Hongrie accorde toujours des sentiments et un meilleur soutien aux Vietnamiens vivant et étudiant sur son sol, a-t-il dit.

Il a affirmé que le protocole d’accord de coopération dans la formation des ressources humaines servirait de base pour stimuler et élargir la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation, concrètement l’échange d’enseignants, la coopération dans la recherche, le soutien et la création d’emplois pour les étudiants vietnamiens dans ce pays.

Le recteur de l’Université de Can Tho, Ha Thanh Toan, a souligné que l’Hongrie était l’un des premiers choix des étudiants dans le delta du Mékong, avec environ 500 enseignants et étudiants de Can Tho suivant des cursus en Hongrie. Il s’agit des ressources humaines de qualité de l’université, notamment dans l’agriculture, a-t-il noté. -VNA