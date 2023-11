Panorama de la cérémonie. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) et la société à responsabilité limitée AstraZeneca Vietnam ont signé le 14 novembre un protocole d'accord, affirmant leur souhait de promouvoir la coopération bilatérale en matière d’innovation dans le domaine de la santé.



Selon Tran Viet Truong, président du Comité populaire municipal, les deux parties accorderont une attention particulière à l'innovation dans le domaine de la santé, en particulier dans certains secteurs clés tels que le renforcement de la prévention et du contrôle des maladies, la recherche médicale et biologique, l’amélioration des capacités professionnelles du personnel médical, le développement de l'accès à des médicaments et des vaccins de haute qualité pour les habitants de Can Tho et du delta du Mékong…



Nitin Kapoor, président et directeur général d'AstraZeneca Vietnam, s'est engagé à promouvoir la coopération bilatérale en matière d'innovation dans le domaine de la santé, à fournir des solutions et des initiatives liées aux essais cliniques, aux examens et aux traitements…-VNA