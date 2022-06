Lancement de la campagne de plantation d'arbres à Binh Thuân . Photo: https://www.binhthuan.gov.vn/

Binh Thuân (VNA) - Le Comité populaire de Binh Thuân a coordonné le 5 juin avec NovaGroup pour lancer une campagne de plantation d'arbres, visant à planter 10 millions d'arbres dans cette province du Centre d'ici 2025.

Cette campagne vise à contribuer à mettre en œuvre la décision N°524/QD-TTg du 1er avril 2021 du Premier ministre concernant le projet de « Plantation d’un milliard d'arbres au cours de la période 2021-2025 ».

A travers cet événement, Binh Thuân cherche à sensibiliser sa population à l’importance et aux valeurs des forêts, de la plantation d'arbres et du reboisement pour le développement socio-économique durable, la protection de l'environnement, l’atténuation des conséquences des catastrophes et du changement climatique.

Binh Thuân a actuellement une superficie forestière totale de 336.132 ha. Le taux de couverture forestière de la province atteint 43%. -VNA