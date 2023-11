Policiers britanniques sur les lieux du camion charnier, le 23 octobre 2019. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Selon des journaux français, dont Libération, AFP et 20 Minutes, 18 des 19 personnes jugées pour leur participation à un vaste réseau d’immigration clandestine, qui avait conduit à la mort 39 Vietnamiens en 2019, ont été condamnées ce vendredi 10 novembre à Paris à des peines allant du sursis à 10 ans d’emprisonnement ferme.



Parmi les différents prévenus jugés, quatre Vietnamiens ont été condamnés pour homicides involontaires. Contre ces quatre prévenus, le tribunal a prononcé des peines de neuf à dix ans d’emprisonnement, assorties d’interdiction définitive du territoire national.



Le tribunal a condamné les quatre autres prévenus vietnamiens - dont deux absents au procès et considérés en fuite -, responsables de l’organisation du transport et de l’hébergement des migrants, à des peines d’un à dix ans de prison ferme, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, commise en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs.



Les peines prononcées contre sept chauffeurs de taxi de nationalité française, algérienne ou marocaine vont de six mois de prison avec sursis à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, assorties d’amendes de 2.000 à 3.000 euros.



Un huitième chauffeur de taxi, de nationalité française, a été totalement relaxé.



A Londres, un Roumain d’une quarantaine d’années désigné comme le chef du réseau a été condamné en janvier 2021 à 27 ans de prison pour homicides involontaires et trafic de migrants. D’autres suspects, notamment les chauffeurs successifs du camion, ont écopé de 12 à 20 ans d’emprisonnement. En Belgique, un Vietnamien accusé d’avoir été le chef de la cellule belge du réseau a été condamné à 15 ans début 2022.-VNA