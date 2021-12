Le consul général du Vietnam dans la province cambodgienne de Preah Sihanouk, Vu Ngoc Ly et des cadres du Consulat général se sont rendus à la province de Kep pour y déposer des couronnes à la mémoire des héros et martyrs vietnamiens au Monument de l'Amitié Vietnam-Cambodge. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le consul général du Vietnam dans la province cambodgienne de Preah Sihanouk, Vu Ngoc Ly et des cadres du Consulat général se sont rendus à deux provinces de Kep et de Kampot pour y déposer des couronnes à la mémoire des héros et martyrs vietnamiens au Monument de l'Amitié Vietnam-Cambodge.

Cette activité vise à célébrer le 32e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989) et le 77e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944),

Des représentants du Comité exécutif de l'Association Khmer - Vietnam à Kep et Kampot et des anciens combattants vietnamiens de ces deux provinces qui avaient déjà participé à la mission internationale au Cambodge se sont joints à la délégation. Le consul général a formulé des meilleurs vœux de santé aux vétérans et à leurs familles et a espéré qu’ils participeraient activement aux travaux de ladite Association.

Au nom des vétérans vietnamiens vivant à Kep et Kampot, Hoang Duc Ha, président de l'Association Khmer-Vietnam de la province de Kampot, a remercié l’intérêt du Parti et de l'Etat et du Consulat général.

En plus, l'ambassade du Vietnam à Phnom Penh et le Consulat général dans la province cambodgienne de Battambang et la communauté des Viet kieu dans de nombreuses localités sont allés offrir d'encens et déposer des gerbes de fleurs pour commémorer les héros, les martyrs et et avoir nombreuses activités significatives pour célébrer le 77e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam.- VNA