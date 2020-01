Cà Mau (VNA) – La province de Cà Mau, dans le delta du Mékong, prévoit cette année de renforcer les activités de promotion commerciale, d’élargir ses marchés d’exportation dans l’objectif de réaliser un chiffre d’affaires à l’export de plus de 1,2 milliard de dollars.

Transformation de crevettes pour l’exportation à l’usine du groupe Minh Phu, à Cà Mau (Sud). Photo : VNA

Misant sur ses produits phares, notamment crevettes congelées et engrais, la province s’efforce d’augmenter la capacité de transformation de crevettes à 147.500 tonnes, le chiffre d’affaires à l’export à plus de 1,15 milliard de dollars.La province se concentre sur les mesures destinées à améliorer son environnement des affaires et encourage les investissements dans le renouvellement technologique pour élever la productivité, la qualité des produits et la compétitivité des entreprises.Elle s’applique à faciliter l’entrée des entreprises sur le marché et leur accès aux fonds de terre, aux prêts bancaires préférentiels et programmes de soutien mis en place, et aux renseignements de planification administrative.L’an dernier, Cà Mau a enregistré un chiffre d’affaires à l’export de plus de 1,16 milliard de dollars, en hausse de 3,6% par rapport à 2018, dont près de 1,05 milliard de dollars de ventes de produits aquatiques. – VNA