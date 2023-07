Un coin de la ville de Ca Mau. Photo: baodautu.vn



Ca Mau (VNA) – Malgré les nombreux défis, l'économie de la province méridionale de Ca Mau a connu une croissance notable. Cette croissance constitue une force motrice pour que la province propose des mesures efficaces pour dépasser ses objectifs socio-économiques d'ici 2023 et pour tout le mandat.

Lors de la conférence pour faire le bilan de ses activités au premier semestre 2023, le président du Comité populaire provincial de Ca Mau, Huynh Quoc Viet, a déclaré que la situation socio-économique de la province avait connu un changement positif et que certains indicateurs avaient augmenté par rapport à la même période de l'année précédente. Plus précisément, le produit intérieur brut régional (PIBR) a augmenté de 8,61%. Le capital d'investissement social total a atteint 11.300 milliards de dongs (480,8 millions de dollars), en hausse de 11% par rapport à l'année précédente.

Avec ces taux de croissance, Ca Mau se classe deuxième dans la région du delta du Mékong et cinquième dans l'ensemble du pays.

La province se concentre sur l'accélération des progrès de mise en œuvre et de décaissement des investissements publics. Au 30 juin, Ca Mau a décaissé 1,753 milliards de dongs, soit 36,4% du plan d'investissement, un taux plus élevé que celui du pays, qui est de 28,2%.

Le Comité populaire de la province de Ca Mau a publié le programme d'action n° 01/CTr-UBND en date du 19 janvier 2023, qui détermine les tâches, mesures et délais de décaissement des investissements publics en 2023.

Les activités d'investissement dans la construction ont été renforcées, l'investissement social total a augmenté de 11,1%. Des projets clés dans la province ont été accélérés, tels que l'autoroute Hau Giang - Ca Mau, le pont Song Doc, l'axe Est-Ouest, le pont Ganh Hao, la route Ca Mau - Dam Doi, etc.

Transformation de crevettes dans une usine du groupe Minh Phu Seafood implantée dans la province de Ca Mau. Photo: VNA Transformation de crevettes dans une usine du groupe Minh Phu Seafood implantée dans la province de Ca Mau. Photo: VNA

Cette année et dans l'avenir, Ca Mau s’efforcera d’améliorer son indice provincial de compétitivité (PCI) en termes de classements et de scores.

Selon les résultats annoncés par la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Vietnam (VCCI), en 2022, le PCI de Ca Mau a atteint 61,6 points, se classant 58e sur 63 villes et provinces du pays par rapport à 2021, en baisse de 3,14 points et de 26 rangs respectivement. Les résultats du PCI en 2022 ont montré une forte baisse des scores et du classement de la province.

Selon Huynh Quoc Viet, au cours du deuxième semestre de 2023, le Comité populaire provincial de Ca Mau déploiera d'une façon synchronique les tâches et les mesures fixées dans les résolutions du Comité central, du Comité provincial du Parti et du Conseil populaire provincial pour atteindre le plus haut niveau d'objectifs de développement socio-économique en 2023, tout en se concentrant sur un certain nombre de tâches et de mesures clés. -VNA