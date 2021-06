Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Brookings Institution aux États-Unis vient de publier sur son site web Brookings.edu un article discutant des clés de la réussite du Vietnam dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 et des leçons tirés de la crise sanitaire pour les autres pays.

Selon l'article, lorsque l'épidémie de COVID-19 a commencé de se propager, le gouvernement a rapidement et strictement appliqué la fermeture à la frontière. Le traçage des contacts était étendu pour tous les cas suspects de COVID-19, et toutes les personnes soupçonnées d'avoir été exposées au virus ont été identifiées et isolées. Le gouvernement a mobilisé toutes les ressources dans la lutte contre le COVID-19. Les médias sociaux ont été invités pour transmettre des messages sur la santé publique et supprimer des fausses nouvelles.

Récemment, le Vietnam fait face à une nouvelle vague de COVID-19. Bien que l'épidémie actuelle au Vietnam ait été évaluée moins sérieuse que les pays voisins tels que l'Indonésie et les Philippines, le gouvernement vietnamien a continué d'appliquer des réglementations en matière de quarantaine pour tous les cas suspects d'infection par le SARS-CoV-2 et des réglementations relatives à l'entrée.

Le gouvernement vietnamien est en train de prouver sa capacité de mettre en œuvre des politiques et des ressources de l'État nécessaires aux stratégies dont la protection de la santé communautaire au milieu de la pandémie, et le renforcement de la responsabilité et de la transparence de la gouvernance pour attirer des investisseurs étrangers.

Certainement, le gouvernement a une approche de santé publique impressionnante. Les récentes épidémies obligent le ministère vietnamien de la Santé à maintenir une coordination étroite avec leadership du gouvernement, car il existe une pression continue pour rouvrir le pays aux touristes étrangers et aux affaires.

Le Vietnam a prouvé qu'il dispose d'institutions fortes et durables qui pourraient protéger la santé publique du pays par le biais de futures pandémies, sans s'appuyer sur des vaccins.



Le gouvernement vietnamien a démontré qu'il peut adopter un modèle de santé publique préventif efficace grâce aux structures de son État, et peut-être que c'est la leçon d'autres gouvernements à apprendre si les pays préparent des réponses pandémiques dirigées par l'État dans l'avenir. -VNA