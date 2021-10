Une pièce du "cai luong". Photo : VTV

Hanoï (VNA) – Une campagne appelant les jeunes à exprimer leur amour pour le « cai luong » - théâtre rénové a été lancée.



Baptisée “La communauté raconte des histoires du Cai luong », cette campagne est financée par le British Council et organisée par Yume Art Project. Elle encourage les jeunes de 15 à 35 ans à partager des souvenirs avec le « cai luong » sur les réseaux sociaux.



Les œuvres participantes peuvent prendre la forme de podcasts, de vidéos, de photographies et de graphiques. La période de soumission est du 1er octobre au 15 novembre et le vote, du 15 octobre au 7 décembre 2021.



Le premier prix est d'une valeur de 2,5 millions de dongs avec des cadeaux de sponsors. Les résultats seront annoncés le 23 décembre 2021.



Mélange d'influences traditionnelles et contemporaines, le « cải lương » combine l'opéra et le théâtre parlé pour créer une expression vibrante de la culture et de l'identité vietnamiennes. Librement traduit en «théâtre réformé», il a évolué à partir de l'opéra traditionnel vietnamien « hát bội » dans le delta du Mékong au tournant du 20e siècle.