Signature du mémorandum de coopération. Photo : thethaovietnam.vn.



Hanoï (VNA) - Des équipements d’entraînement d’une valeur d'un milliard de dôngs (soit plus 35 milles euros) seront remis par la République de Corée, dans le cadre d'un mémorandum de coopération signé entre le Comité sud-coréen de boxe et la Fédération de boxe du Vietnam.



Le représentant du Comité de boxe de la République de Corée a affirmé que ce soutien vise à soutenir les boxeurs vietnamiens en vue des Jeux d’Asie 2018 (ASIAD 2018) et des Jeux Olympiques d'Été de Tokyo 2020.



Le comité a assisté à l’entraînement des boxeurs vietnamiens afin de sélectionner les meilleurs éléments qui profiteront d'un programme d’entraînement spécial. -NDEL/VNA