La boxeuse Nguyen Thi Tam (maillot rouge). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Vietnamienne Nguyen Thi Tam a battu la Kazakhe Nawym Kyzaibay - double championne du monde des poids mi-mouches en 2014 et 2016, en 32es de finale des Championnats du monde de boxe féminine IBA 2023.Grâce à cette victoire dans la catégorie des poids mi-mouches (light flyweight), la boxeuse vietnamienne s’est qualifiée en seizièmes de finale de la compétition et affontera la Boswanaise Lethabo Bokamoso.Ses compatriotes Nguyen Thi Ngoc Tran et Nguyen Thi Thanh Hao ont respectivement remporté des victoires face à la Bulgare Vanelina Poptoleva dans la catégorie de poids mouches (flyweight) et la Sud-africaine Phiwokuhle Mnguni dans la catégorie de poids plumes (featherweight).L’année dernière, Nguyen Thi Tam a remporté le titre de championne d’Asie pour la deuxième fois en battant la Japonaise Tsukimi Namiki.Les Championnats du monde de boxe féminine IBA 2023 ont lieu du 15 au 26 mars à New Delhi, en Inde. La valeur totale des primes s’élève à 2,4 millions de dollars. -VNA