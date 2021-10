Phnom Penh, 29 octobre (VNA) – La compagnie ‘’The King Technologies Co. Ltd. ‘’ (OpenNet) et le fonds de développement des ressources humaines de la communauté vietnamienne au Cambodge ont signé, le 28 octobre à Phnom Penh, un accord pour offrir des bourses aux étudiants cambodgiens d'origine vietnamienne qui étudient dans des Universités vietnamiennes.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

OpenNet offrira chaque mois 10 bourses, d'une valeur unitaire de 160 dollars à des étudiants cambodgiens d’origine vietnamienne défavorisés mais brillants dans leurs étude au Vietnam. Les bourses leur seront envoyées via le fonds.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a salué les efforts d'OpenNet pour la cause de l'éducation et de la formation de la communauté vietnamienne au Cambodge, en particulier son engagement à offrir des emplois stables à ces étudiants à leur retour au Cambodge après l'obtention de leur diplôme.

Le président de l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge, Sym Chi, a déclaré que plus de 100 diplômés cambodgiens d’origine vietnamien ont jusqu'à présent obtenu des emplois stables au Cambodge après avoir obtenu leur diplôme d'universités vietnamiennes.- VNA