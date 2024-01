Croisiéristes étrangers à la baie d'Ha Long. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des 10 derniers jours, de nombreux navires de croisière internationaux ont accosté aux ports de Da Nang, Nha Trang, Quang Ninh…, amenant des dizaines de milliers de touristes de différentes nationalités au Vietnam. C'est un signe encourageant pour l'industrie du tourisme en 2024.



Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme de croisière génère des revenus supérieurs à 40% aux voyages en avion ou en voiture. Cependant, il s'agit d'un type de tourisme spécifique qui nécessite des moyens efficaces pour assurer sa performance.



Au début de cette année, la compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist) a accueilli de nombreux groupes comprenant des milliers de croisiéristes au Vietnam.



Plus précisément, le Celebrity Solstice, appartenant à Royal Caribbean Cruise Lines, avec à son bord plus de 3.000 croisiéristes de nationalité américaine, canadienne, britannique et australienne…, a accosté au Vietnam le 5 janvier et reviendra les 21 et 29 janvier. Les 4 et 5 janvier derniers, Saigontourist a également accueilli le Spectrum of the Seas transportant 3.500 croisiéristes.



A Ha Long (province de Quang Ninh, Nord), le Vasco Da Gama battant pavillon portugais avec près de 650 croisiéristes allemands et le Celebrity Solstice battant pavillon maltais avec 3.000 croisiéristes sont arrivés en même temps. La mise en service du terminal international de passagers d'Ha Long a également créé une grande dynamique, avec sa capacité d’accueillir simultanément deux grands navires avec 8.460 personnes.



Selon les statistiques du Département du tourisme de Da Nang, en 2023, cette ville a accueilli 22 navires de croisière avec plus de 18.000 croisiéristes. Cette année, la ville côtière du Centre prévoit d'accueillir 45 navires avec à bord plus de 40.000 croisiéristes. Récemment, plus de 2.000 premiers croisiéristes à bord du Westerdam sont arrivés au port de Tien Sa à l'occasion du Nouvel An 2024.



Le Vietnam possède un long littoral et de nombreuses destinations situées sur d'importantes routes maritimes asiatiques, ce qui en fait des itinéraires adaptés aux compagnies de croisière de la région et du monde. Le pays offre de nombreuses opportunités pour devenir un pôle de tourisme de croisière de la région à l'avenir. -VNA