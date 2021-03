La bombe a été retrouvée à près de 2 m de profondeur. Photo : VNA

Quang Binh (VNA) - Une bombe de 227 kg datant de la guerre a été désamorcée en toute sécurité dans un quartier résidentiel du district de Bo Trach, la province de Quang Binh (Centre), a annoncé le 2 mars le commandement militaire de la province.

La bombe a été retrouvée vers midi le 1er mars dans le bourg de Hoan Lao, à près de 2 m de profondeur par des ouvriers travaillant pour la Sarl de consultation de construction Duy Thinh.

Informé de l’affaire, le commandement militaire de la province s'est coordonnée avec la police locale pour isoler la zone et évacuer les résidents locaux.

La bombe a ensuite été désamorcée et déplacée vers une zone sûre.

Lors d’une conférence pour faire le bilan des activités pendant 2016-2020 et définir les tâches pour 2021-2025 de l'agence permanente du Comité de pilotage national chargé du règlement des conséquences des bombes et mines et des produits chimiques laissés par la guerre (Comité 701), tenue début janvier à Hanoï, entre 2010 et 2020, le ministère de la Défense a effectué des opérations de déminage sur plus de 400.000 ha et les organisations internationales, sur 80.000 ha.

Plus de 12.624 milliards de dongs, qui ont été mobilisés pendant la période 2010-2020, sont destinés aux opérations d'enquête et de déminage, dont 1.427 milliards de dongs tirés du programme d'action national pour le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre pour la période 2010-2025, 9.000 milliards venant de projets d'investissement au développement, et 2.197 milliards de l'aide non remboursable de l'étranger.-VNA