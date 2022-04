Huynh Van Ti, ancien membre du Comité central du Parti et ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour les mandats 2005-2010 et 2010-2015. Photo : tienphong

Hanoï (VNA) - Le Bureau Politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont décidé des sanctions disciplinaires à l’encontre d’anciens responsables de la province de Binh Thuan (Centre) lors d'une réunion tenue le 26 avril à Hanoï sous la présidence du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Le Bureau Politique et le Secrétariat ont convenu que la Permanence du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour les mandats 2010-2015 et 2015-2020, et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021 avaient violé le principe du centralisme démocratique et des règles de travail, a fait preuve d'un manque de responsabilité ainsi que d'une négligence de la direction et de la gestion et d'une supervision laxiste.



En conséquence, le Comité populaire provincial et de nombreuses organisations ainsi que des individus ont violé les règlementations du Parti et de la loi de l'État en matière d'utilisation et de gestion des terres et dans la mise en œuvre de projets, ce qui a conduit de nombreux responsables et membres du Parti, dont de hauts fonctionnaires de la province poursuivis et arrêtés.

Le Bureau Politique a donc donné un avertissement à l’encontre de la Permanence du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour les mandats 2010-2015 et 2015-2020, du Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021 ; et de Nguyen Manh Hung, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour le mandat 2015-2020 et ancien vice-secrétaire permanent du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour le mandat 2010-2015.



Huynh Van Ti, ancien membre du Comité central du Parti et ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour les mandats 2005-2010 et 2010-2015 a été attribué un blâme tandis que six autres anciens responsables ont été exclus du Parti.



Le Tien Phuong, ancien vice-secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour les mandats 2005-2010 et 2010-2015 et ancien président du Comité chargé des affaires du Parti pour les mandats 2011-2016, a été expulsé de tous ses postes au sein du Parti.

Le Bureau Politique et le Secrétariat du Comité central du Parti ont demandé aux agences compétentes d’envisager et d’appliquer des mesures disciplinaires administratives contre les collectifs et les individus qui ont été sanctionnés par le Parti. - VNA