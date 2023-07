Binh Phuoc, 14 juillet (VNA) - La province méridionale de Binh Phuoc a attiré 16 projets d'IDE totalisant 632 millions de dollars au premier semestre 2023, ce qui en fait pour la première fois l'un des 10 principaux attracteurs d'IDE du Vietnam au cours de la période.

Photo d'illustration : VNA

Le capital a été multiplié par plus de 12 par rapport à la même période l'an dernier, et était égal à 200% de l'objectif annuel, selon le Comité populaire provincial.

À ce jour, il a attiré 378 projets à capitaux étrangers avec un capital combiné de plus de 4 milliards de dollars.

Il a prévu 13 parcs industriels d'une superficie totale de plus de 6 000 hectares, dont 12 ont été mis en service.

Par ailleurs, la localité possède la zone économique frontalière Hoa Lu dont la superficie est de plus de 28.000 hectares. Actuellement, il a accepté les plans d'investissement de 91 entreprises de la zone.

Malgré les difficultés au premier semestre, le taux de croissance économique de la province de Binh Phuoc est resté à un niveau élevé, se classant au premier rang dans la région du Sud-Est.



Selon l’Office des statistiques de la province de Binh Phuoc, grâce à la mise en œuvre de solutions drastiques pour relancer le développement économique et assurer la sécurité sociale, au premier semestre de l’année, l'économie de Binh Phuoc a obtenu de nombreux résultats importants.



Son produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 7,27% par rapport à la même période en 2022. A savoir que sa croissance économique était 7,60% au premier trimestre et de 6,84% au deuxième trimestre. Avec cette performance, Binh Phuoc a occupé la première place dans la région du Sud-Est et le 14e place nationale en termes de croissance économique au premier semestre 2023.



Le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture au cours des six premiers mois de 2023 a enregistré une croissance de 8,64% en rythme annuel. Le secteur de l’industrie et de la construction, lui a, progressé de 4,48%.



Selon l'Office des statistiques de Binh Phuoc, l'indice de la production industrielle au cours du premier semestre a augmenté de 6,7%. L'industrie manufacturière a poursuivi sa tendance de développement, représentant une proportion élevée dans la structure de l'ensemble de l'industrie.



Afin de maintenir la croissance de l’économie locale dans les temps à venir, le Comité populaire provincial de Binh Phuoc se concentre sur la mise en œuvre de plusieurs mesures, dont la finalisation de la planification des zones industrielles au Sud-Est du district de Dong Phu, l’accélération du décaissement d’investissements publics, la poursuite des efforts de résolution de difficultés pour les entreprises…

Binh Phuoc est une province de la région du Sud-Est. Elle a une superficie naturelle de 6.873,56 km2. Fin 2022, la population de la province était estimée à 1.034.667 personnes (selon un rapport de l’Office des statistiques de la province de Binh Phuoc).

Située dans la région économique clé du Sud, non loin de Ho Chi Minh-Ville - le plus grand centre économique du pays, et ayant des postes frontaliers avec le Cambodge, Binh Phuoc a de nombreuses opportunités de se développer. En 2022, la croissance économique de la province était estimée à 9,1%, dépassant le plan fixé (7-7,5%). Le revenu par habitant était estimé à 85,1 millions de dongs, soit l’équivalent de 3.550 dollars), en hausse de 11,6% par rapport à 2021. Les recettes budgétaires en 2022 de la province étaient estimées à 14.535 milliards de dongs.-VNA