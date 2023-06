Cérémonie d'accueil des restes de 83 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge. Photo: binhphuoc.gov.vn



Binh Phuoc (VNA) - Les restes de 83 soldats volontaires et experts vietnamiens qui avaient donné leur vie dans les provinces de Kratie et Kampong Thom au Cambodge, ont été rapatriés à la suite de cérémonies à la porte frontalière de Hoa Lu, province de Binh Phuoc (Sud), le 30 juin.



Les restes de ces 83 soldats volontaires et experts vietnamiens décédés ont été retrouvés par l'équipe de recherche K72 du commandement militaire de Binh Phuoc pendant la saison sèche 2022 - 2023.



La cérémonies commémorative et l'inhumation des restes de ces soldats volontaires et experts auront lieu au cimetière des Morts pour la Patrie de la province de Binh Phuoc, à l’occasion du 76e anniversaire de la Journée vietnamienne des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Ces 20 dernières années, l’équipe K72 a mené des recherches et rapatrié les restes de 2.800 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge. -VNA