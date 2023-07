Photo :tienphong.vn

Hanoi (VNA) – Les premiers conteneurs de produits agricoles de la gare de Song Than dans la province méridionale de Binh Duong sont transportés à la gare de Dong Dang dans la province frontalière de Lang Son (Nord) pour être exportés vers la Chine, a annoncé la Compagnie par actions de transport par la voie ferroviaire le 16 juillet.



Chaque jour, parmi environ 300 conteneurs transportés par cette compagnie vers la Chine, il y a de 20 à 21 containeurs depuis la gare de Song Than, chacun contenant plus de 20 tonnes de fret.



Un représentant de la société a déclaré que le train de conteneurs réfrigérés répondra à la demande de transport de produits agricoles des provinces du Sud vers le Nord pour l'exportation vers la Chine.



Le lancement des services de transport intermodal de marchandises depuis la gare de Song Than a ouvert une nouvelle voie aux localités du Sud pour exporter leurs produits.



Selon la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, le secteur a mis en service la gare ferroviaire de Kep dans la province septentrionale de Bac Giang pour desservir le transport international de marchandises. -VNA