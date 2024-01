Photo d'illustration : VNA

Binh Duong, 4 janvier (VNA) - Pas moins de 46 500 paquets-cadeaux d'une valeur d'un million de dongs (41 dollars) chacun, financés par le budget de la province méridionale de Binh Duong, seront offerts aux travailleurs en difficulté qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour célébrer le Nouvel An lunaire (Tet), selon le Comité populaire provincial.Les syndicats locaux à tous les niveaux ont élaboré leurs plans et ont budgétisé plus de 353 milliards de dôngs pour organiser des activités visant à prendre soin de leurs membres et de leurs travailleurs pendant le Nouvel An lunaire. Ces activités comprennent l'octroi de cadeaux d'une valeur de 500.000 dongs chacun à près de 83.000 travailleurs.Selon la vice-présidente du syndicat provincial Nguyen Hoang Bao Tran, l'agence a collaboré avec les entreprises opérant dans la localité pour soutenir les travailleurs dans l'esprit de « ne laisser personne de côté ».Le Comité populaire provincial a ordonné aux secteurs et localités concernés de minimiser les arrêts de travail et les conflits au cours de la période de fin d'année, et d'assurer une coordination étroite dans la gestion des conflits du travail dans les entreprises.Le Département provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le Comité populaire des districts, des communes et des villes ont reçu l'ordre de collaborer avec les organisations syndicales de base pour réviser les contrats, les conventions collectives de travail, les réglementations sur les salaires et les primes, mettant ainsi en œuvre des régimes et des politiques pour les salariés suivant les règles convenues.- VNA