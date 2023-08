Binh Duong parmi les sept meilleures communautés intelligentes au monde. Photo : congthuong



Hanoï (VNA) - La ville intelligente de Binh Duong de la province méridionale du même nom a été nommée dans le Top 7 des communautés intelligentes mondiales 2023 lors d'une cérémonie tenue en juin.

Les communautés du Top 7 ont été choisies parmi les communautés Smart21 de 2023 pour être finalistes des Prix annuels des communautés intelligentes. Binh Duong a été honoré dans le Top 7 des Smart 21 pour la 3e fois consécutive aux côtés de villes du Canada, du Brésil et de l'Australie.

Ce titre devrait renforcer la confiance des investisseurs et des entreprises dans cette localité, en aidant à attirer davantage d'investissements directs étrangers et des ressources humaines de haute qualité, ouvrant la voie à son service de haute technologie et au développement de son industrie dans le temps à venir.

Le Forum des communautés intelligentes rassemble près de 200 villes intelligentes prospères dans le monde. Il étudie et promeut les meilleures pratiques des communautés intelligentes du monde pour s'adapter aux nouvelles demandes et saisir les opportunités offertes par la technologie numérique.

Binh Duong met en œuvre son projet de ville intelligente depuis 2016 et a toujours adhéré au concept de transformation économique vers l'innovation et la digitalisation. -VNA