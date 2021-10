Un lycéen du Lycée d'excellence Hùng Vuonng, dans la ville de Thu Dau Mot se fait vacciner contre le COVID-19. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - La province de Binh Duong (Sud) a lancé le 31 octobre une campagne de vaccination contre le COVID-19 pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans, afin de ramener les élèves le plus rapidement possible à l'école.

Binh Duong compte environ 180.000 personnes dans cette tranche d'âge qui seront vaccinées, avec 360.000 doses de vaccin Pfizer approuvées par le ministère de la Santé.

Selon la directrice du Service provincial de l'éducation et de la formation Nguyen Thi Nhat Hang, tous les préparatifs sont achevés. Les secteurs de l'éducation et de la santé ont dressé une liste des élèves avec l'accord des parents sur la vaccination de leur enfants contre le COVID-19.

À ce jour, la province de Binh Duong compte 2,3 millions de personnes qui ont reçu la première dose, atteignant 96% de la population âgée de 18 ans et plus et près de 1,6 million de personnes ayant reçu les deux doses complètes de vaccin COVID-19. -VNA