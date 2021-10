Travailleurs de la Bowker Vietnam Garment Factory Co.Ltd. (Parc industriel de Dong An 1, ville de Thuan An, province de Binh Duong). Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – Malgré les impacts négatifs de la quatrième vague épidémique de COVID-19, depuis le début de l'année, la province de Binh Duong (Sud) a attiré 1,5 milliard de dollars d'investissement direct étranger (IDE), répartis dans 148 projets.

Pendant cette période, la province a délivré la licence d'investissement à 44 nouveaux projets, cumulant plus de 482 millions de dollars. En outre, 23 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de 799 millions de dollars au total. En outre, les apports au capital social et les achats d'actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à 225,4 milliards de dollars.

Jusqu'au 28 octobre, 1.968 entreprises opérant dans les zones industrielles de la province ont repris leur production et leurs activités commerciales, soit plus de 96% du total.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, l'indice de production industrielle (IPI) de Binh Duong a connu une hausse de 2,9 % en glissement annuel, le commerce de détail total de biens et services de 1,9 %, et les exportations et importations respectivement de 26,7 % et 34%. -VNA