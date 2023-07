Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – Le Comité du Parti et le Comité populaire de la province côtière du Centre-Sud de Binh Dinh ont pris des mesures drastiques pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) depuis 2018.Outre les directives et les inspections, le Comité populaire provincial a fait de la prévention de la violation des eaux étrangères par les navires de pêche un critère d'évaluation de la performance des autorités locales. Les autorités des communes et districts doivent assumer leurs responsabilités si des violations sont détectées. La province a également créé un groupe d'inspection intersectoriel pour traiter les violations.En ce qui concerne l'installation du système de surveillance des navires (VMS), Binh Dinh a offert un soutien financier aux propriétaires de navires de pêche pour l'achat et l'installation de l'équipement.Jusqu'à présent, la province a fourni plus de 30 milliards de dongs à un total de 2.966 navires de pêche pour l'installation. Sur le total de 3.292 bateaux d'une longueur de 15 m ou plus, 3.258 ont installé un VMS.Binh Dinh possède actuellement trois ports de pêche - Quy Nhon, De Gi et Tam Quan - avec des systèmes suffisants pour vérifier l'origine des produits de la pêche.Depuis le début de 2023, la province a certifié l'origine de plus de 2.500 tonnes de poissons de toutes sortes, soit une augmentation de 74% par rapport à la même période en 2022.Nguyen Tuan Thanh, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Dinh, a déclaré que dans les temps à venir, le Comité populaire provincial envisagerait d'élaborer une politique pour aider les pêcheurs qui courent un risque élevé de violer les eaux étrangères à changer d'emploi. Des mécanismes et des politiques seront également conçus pour subventionner les frais de connexion par satellite des bateaux de pêche afin de maintenir le fonctionnement du VMS.La province achèvera bientôt l'enregistrement, la délivrance des permis de pêche, l'installation du VMS et mettra à jour les données des navires de pêche dans la base de données nationale en la matière, a déclaré M. Thanh.La province de Binh Dinh compte désormais 5.667 navires de pêche d'une longueur de 6 mètres ou plus et quelque 40.900 travailleurs engagés dans des activités de pêche. Sa production halieutique annuelle ces dernières années a dépassé 250.000 tonnes. Au cours des six premiers mois de 2023, la production a atteint plus de 135.900 tonnes, soit une hausse de 3% en glissement annuel. -VNA