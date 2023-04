Le stand de promotion touristique de Binh Dinh à la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2023 tenue du 13 au 16 avril à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une conférence pour promouvoir le tourisme entre la province de Binh Dinh (Centre) et la ville de Hanoï a eu lieu 15 avril dans le cadre de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2023 tenue du 13 au 16 avril à Hanoï.



Organisé par le Service municipal du tourisme de Hanoï et le Service provincial du tourisme de Binh Dinh, l’événement a permis aux deux localités de présenter des programmes de promotion et de relance touristiques.



Selon Tran Van Thanh, directeur du Service provincial du tourisme de Binh Dinh, cette conférence visait à promouvoir la communication et la promotion du tourisme Quy Nhon - Binh Dinh ; élargir le marché, attirer des touristes du Nord et de Hanoï en particulier à Binh Dinh et vice versa. L'occasion pour les deux localités de resserrer les relations de coopération, de connecter le développement touristique et de témoigner de la reprise du secteur touristique après 2 ans gravement affecté par la pandémie de COVID-19.



Binh Dinh est une province côtière du Centre méridional, située au centre de l'axe Nord-Sud sur les 3 itinéraires routier, ferroviaire et aérien. Actuellement il y a plus de 10 vols par jour reliant Hanoï et Binh Dinh et vice versa.

Hanoï et la province de Binh Dinh entretiennent une relation de coopération étroite en matière de développement socio-économique via la coopération pour le développement régional entre Hanoï et les provinces côtières du Centre méridional. En plus, un accord de connexion dans le développement touristique entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et la région économique clé du Centre (y compris Thua Thien - Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai et, Binh Dinh) a été signé.



Après 2 ans de mise en œuvre, ces localités ont activement échangé des informations, coopéré dans l'élaboration de nouvelles orientations dans le développement touristique, exploité efficacement les ressources touristiques diverses et typiques de la région. Cette coopération a contribué à promouvoir les potentiels et les atouts de chaque localité, tout en partageant des expériences, se soutenant dans le processus de développement des deux localités, afin de relancer et développer le tourisme entre Hanoï et Binh Dinh dans le nouveau contexte.



Les activités de promotion touristique organisées entre Binh Dinh et Hanoï ont été efficaces, a estimé Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme (ANT) du Vietnam.



En 2022, le tourisme à Hanoï et dans la province de Binh Dinh a obtenu des résultats positifs. Hanoï a accueilli 18,7 millions de visiteurs dont 1,5 million d'étrangers ; et Binh Dinh plus de 4,1 millions de visiteurs, soit une augmentation de 185% par rapport à 2021.



Afin de rendre plus efficace le programme de coopération touristique entre Binh Dinh - Hanoï, M. Ha Van Sieu a suggéré d'élargir le contenu des liens des agences de gestion aux unités de médias et aux entreprises touristiques en matière de promotion du tourisme pour favoriser l'échange de visiteurs entre les deux localités, développer des produits adaptés à chaque groupe de touristes, promouvoir l'application des technologies de l'information, la transformation numérique, et développer un écosystème touristique intelligent.



Dans le cadre de la conférence, Binh Dinh et Hanoï ont présenté des produits touristiques de cette année,. Binh Dinh prévoit 16 événements dont le festival du tourisme de Binh Dinh 2023, le festival de montgolfières 2023, la première journée des "Produits de cadeaux touristiques" 2023, l'exposition de photos d'art «Tourisme à Binh Dinh de couleur colorée"; la finale du concours de beauté Miss Monde - Vietnam 2023, le festival de rue Quy Nhon - Binh Dinh 2023, l’exposition de produits OCOP (Chaque commune un produit) et de villages des métiers d'artisanat traditionnel, le concours gastronomique de Binh Dinh et le festival culturel, sportif et touristique des ethnies du Centre...



Dans le cadre de la conférence, le Comité populaire de Binh Dinh a signé un programme de coopération avec la compagnie du tourisme de Hanoï, et le Service provincial du tourisme de Binh Dinh a fait de même avec l'Association du tourisme de Hanoï et le Club de voyage de l'UNESCO à Hanoï…-VNA