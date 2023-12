Panorama de la zone urbaine et touristique d'An Quang dans le district de Phu Cat (Source : sxd.binhdinh)

Binh Dinh, 27 décembre (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre) a accordé cette année des licences d'investissement à 22 projets d'une valeur de plus de 529,1 millions de dollars, démontrant l'attractivité de la ville pour les investisseurs.De plus, 23 investisseurs nationaux et étrangers sont arrivés dans la province pour explorer les opportunités dans les domaines de la fabrication, de la transformation industrielle, de l'immobilier, du commerce et des services.Certains d'entre eux ont montré leur volonté de signer des protocoles d'entente avec la province, s'engageant à investir dans des projets importants, notamment des parcs éoliens, terrestres et offshore, avec une capacité prévue de deux mille mégawatts et un capital estimé à environ 4,8 milliards de dollars.Actuellement, Binh Dinh donne la priorité aux projets visant à renforcer les piliers clés de la croissance économique à l'avenir, notamment les industries, les services touristiques, les ports maritimes, la logistique, l'agriculture de haute technologie et l'urbanisation.Le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuan, a promis un soutien indéfectible pour faciliter une transformation saine de l'environnement des affaires, améliorant ainsi la compétitivité locale.Selon le Département provincial du Plan et de l'Investissement, la ville entière a attiré 76 projets nationaux évalués à plus de 633 millions de dollars et six sociétés d'investissement étrangères évaluées à 46,2 millions de dollars depuis le début de cette année.La province abrite actuellement un total de 91 projets d'investissement direct étranger, avec un capital social total dépassant 1,187 milliard de dollars.- VNA