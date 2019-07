La 8ème édition du tournoi international de billard de carrom à trois bandes de Binh Duong - Coupe Becamex IJC - Number 1- 2019. Photo: http://baodansinh.vn

Binh Duong (VNA) – Le Sud-coréen Cho Myung Woo a remporté le 14 juillet le champion de la 8ème édition du tournoi international de billard de carrom à trois bandes de Binh Duong - Coupe Becamex IJC - Number 1- 2019 disputée dans cette province méridionale.

Avec cette victoire, Cho Myung Woo a empoché une prime de 60 millions de dôngs (2.600 dollars). La 2e place est revenue au Vietnamien Nguyen Ngoc Tri, avec une prime de 30 millions de dôngs, tandis que la 3e place a été partagée par les Vietnamiens Nguyen Van Phuc et Nguyen Quoc Nguyen.

L'événement de quatre jours a été organisé par la Télévision et la Radio de Binh Duong, le Service provincial de la Culture, des Sports et le Département général de l'éducation physique et des sports.

Il a réuni 59 compétiteurs vietnamiens et cinq autres issus du Japon, de la République de Corée et de l’Espagne. Parmi ces joueurs ont figuré des talents comme le Sud-coréen Seo Chang Hoon, l’Espagnol Juan David Zapata Garcia (45e mondial), le Japonais Mori Yusuke. Les joueurs se sont affrontés dans 16 groupes de quatre.-VNA