La 14e édition du salon "Bienvenue en France" de 2019, le 18 juillet à l’Université de génie civil de Hanoï. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Le grand salon d’études "Bienvenue en France" de 2019 a commencé hier 18 juillet à l’Université de génie civil de Hanoï. Un évémenent qui est le premier d’une série de salons d’études prévus jusqu’à la fin de ce mois de juillet dans les grandes villes du pays.La 14e édition du salon "Bienvenue en France" de 2019 à Hanoï a attiré la participation de plusieurs centaines d’élèves, d’étudiants et de parents à la recherche d’informations pratiques et d’expériences sur la vie et les études en Hexagone. L’activité a été organisée par Campus France Vietnam en collaboration avec l’Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF).À l’Université de génie civil de Hanoï, les intervenants qui sont aussi les anciens et actuels étudiants de France ont partagé leurs propres expériences, de la préparation des dossiers jusqu’à la vie d’étudiant en Europe.De nombreuses questions ont été posées, qui ont touché tous les problèmes, parmi-eux: la préparation de la valise, la gestion du budget, le logement, l’inscription à l’université, l’emploi et le stage pour étudiant, le déplacement, les loisirs, etc.Les nouveaux changements dans la procédure administrative ont aussi été abordés: la demande de visa d’étudiant et la procédure d’immigration en ligne, les nouvelles sécurités sociales, et la nouvelle contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).Par ailleurs, plusieurs stands en dehors de la salle de conférence ont également permis de répondre à tous les questions concernées.Le salon d’études "Bienvenue en France" de 2019 a vu la participation de nombreux volontaires qui sont aussi les actuels étudiants de France. Après Hanoï, l’évènement aura lieu le 20 juillet à l’Institut d’échanges culturels avec la France - IDECAF (Hô Chi Minh-Ville), et le 21 juillet à la Bibliothèque des sciences naturelles de Dà Nang (Dà Nang) et à l’Institut français de Huê, ville de (Huê).Cette année, le salon est sponsorisé par Vietnam Airlines, l’Université de génie civil de Hanoï, IDECAF, Vietsolution, Sacombank, Foyer Vietnam, l’Union des anciens étudiants de France (UAVF), et France Alumni Vietnam.Toutes les informations pratiques sont disponibles sur les pages facebook de l’évènement et celle du Campus France Vietnam. - CVN/VNA