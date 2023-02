Photo d'illustration: Vietnam+

Hanoï (VNA) – Le Département des Beaux-Arts, de la Photographie et de l'Exposition (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) collabore avec les agences et unités concernées pour organiser une exposition marquant le 80e anniversaire du Programme culturel du Vietnam, la première plate-forme sur la culture lancée par le Parti.



L'exposition se tiendra au Centre international des congrès (11 rue Le Hong Phong, Hanoï) le 27 février et à l'Opéra de Hanoï le 28 février.



Environ 80 photos seront présentées à l'exposition, réparties en deux espaces. L’un comprendra des photos d’archives sur le Programme culturel du Vietnam, des photos sur les première et 2e Conférences culturelles nationales en 1946 et 1948, la Conférence culturelle nationale de 2021, le Président Ho Chi Minh et les dirigeants du Parti et de l’Etat avec les événements culturels et artistiques, les écrivains et les artistes… L’autre présentera des photos d’art sur la préservation et le développement des valeurs culturelles vietnamiennes, les événements culturels et artistiques remarquables ces dernières années.-VNA