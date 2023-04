Le complexe de monuments de Huê, patrimoine culturel mondial reconnu par l'UNESCO au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une exposition de photos d'art, placée sur le thème "Patrimoines mondiaux du Vietnam et du Laos", aura lieu du 20 au 30 avril à Vientiane, au Laos, selon le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.Cette exposition, première de son genre, présentera 180 photos dont 160 clichés sur les patrimoines mondiaux du Vietnam et les autres sur ceux du Laos.Cet événement contribuera à présenter largement les patrimoines mondiaux du Vietnam auprès du peuple lao et d’amis internationaux au Laos. Il permettra également de promouvoir les patrimoines mondiaux du Laos, renforçant ainsi les échanges culturels entre les deux pays à travers des activités photographiques.Dans le cadre de l'exposition, des activités de prise de photo et des échanges professionnels entre photographes vietnamiens et lao sont prévus. –VNA