Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une conférence visant à vulgariser le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) aura lieu le 11 octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Elle sera organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Auparavant, deux conférences similaires ont eu lieu le 20 août 2019 à Hanoï et le 27 septembre 2019 à Da Lat, province de Lam Dong.

L'événement réunira les dirigeants et les représentants des villes et provinces méridionales dont Long An, Tien Giang, Vinh Long, Ben Tre, Dong Thap, Tra Vinh, An Giang, Bac Lieu, Soc Trang, Kien Giang, Ca Mau, Can Tho, Ba Ria-Vung Tau, Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai, Tay Ninh et Ho Chi Minh-Ville.

La conférence se concentrera sur le contenu du GCM et les priorités du Vietnam dans l'élaboration du plan de mise en œuvre du Pacte, le travail de prévention et de lutte contre le trafic humain du Vietnam.

Les participants auront un aperçu de la migration internationale du Vietnam, de l'importance de la propagande étrangère, du processus de négociation et des efforts du Vietnam dans la prévention et la lutte contre le trafic humain.

Cette conférence sera une occasion importante pour le ministère des AE de réaliser des consultations de politique avec les localités, contribuant à faire de la migration un facteur stimulant le développement durable. -VNA