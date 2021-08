Photo : internet

Hanoï (VNA) – En ce mois d’août, la première version de l'application fiscale électronique pour appareils mobiles (Etax-mobile) sera mis en service, selon le Département général des impôts. Pour l’immédiat, le secteur fiscal fournira une application mobile aux individus à l’installer et l’utiliser.

Selon le Département général des impôts, avec 60 millions de personnes ayant des codes fiscaux actuels, l'utilisation d'Etax-mobile aidera les contribuables à accéder facilement aux procédures administratives fiscales et à communiquer avec les autorités fiscales. Ils pourront remplir leurs obligations fiscales de manière transparente et pratique n'importe où.

L'utilisation de l'application Etax-mobile vise à favoriser les particuliers et les entreprises dans le remplissage de leurs obligations fiscales vis-à-vis du Fisc notamment dans le contexte d'évolutions complexes de la pandémie de COVID-19 dans le pays

Après la mise en service de cette application, le Département général des impôts accélérera la signature des accords et le déploiement du télé-paiement fiscal auprès des intermédiaires de paiement ou des banques.

Mettant en œuvre la décision n°749/QD-TTg du Premier ministre approuvant le Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025 et vision 2030, ces dernières années, le Département général des impôts a activement fourni des services fiscaux électroniques aux entreprises et aux particuliers. Pour l’heure, 99% des entreprises dans le pays utilisent des services fiscaux électroniques et appliquent des signatures numériques sur les enregistrements électroniques des autorités fiscales. -VNA