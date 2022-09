Lors de la conférence de presse sur l’exposition Vietstock Expo & Forum 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’exposition Vietstock Expo & Forum 2022 aura lieu du 12 au 14 octobre au Centre des foires et expositions de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

Il s’agit de la plus grande de son genre au Vietnam et dans la région consacré à l’élevage, des aliments pour animaux, la transformation des produits aquatiques et de la viande.

L’événement réunira plus de 170 entreprises de 21 pays et territoires avec les labels commerciaux connus dans et hors du pays comme Famsun, Big Herdsman, Pigtek, Big Dutchman, De Heus... Il permettra aux participants d'échanger des expériences ainsi que de trouver des mesures au profit de leurs activités.



Sont également prévus des séminaires internationaux autour des sujets d’actualité de l’élevage.

Vietstock Expo & Forum 2022 prévoir d’attirer plus de 10.000 visiteurs.-VNA