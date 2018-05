Le Comité d'organisation de Vietnam Medi-Pharm 2018 lors de la conférence de presse. Photo: baomoi.com



Hanoï (VNA) - La 25e édition du Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medi-Pharm 2018) aura lieu du 9 au 12 mai à Hanoï.

Cette nouvelle a été donnée lors d'une conférence de presse organisée mercredi à Hanoï par le ministère de la Santé, la Compagnie par actions d'import-export de produits médicaux du Vietnam (Vimedimex Vietnam) et la Compagnie de foires et expositions et de publicité du Vietnam (Vietfair).

Cet événement réunira 535 stands de 450 entreprises venues de 30 pays et territoires, qui exposeront produits pharmaceutiques et chimiques, aliments fonctionnels, équipements médicaux et services de soins médicaux, etc.

Parallèlement au salon seront organisés des expositions, colloques et forums dont l'exposition internationale sur les équipements de soutien et les techniques de soins de santé, l'exposition d'hôpitaux internationaux du Vietnam, et l'exposition d'odontologie du Vietnam. -VNA