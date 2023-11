Photo : Avanest



Selon le Département de la santé animale relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, 45 entreprises enregistrées pour exporter des nids de salanganes vers la Chine. Ce Département les a guidées à surveiller la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire conformément aux exigences chinoises mentionnés dans le protocole sur les nids de Hanoï (VNA) - L’Administration générale de la douance de Chine a officiellement autorisé la société par actions de Nutrition AVANEST Vietnam à exporter ses nids de salanganes vers le marché chinois, selon le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural.Selon le Département de la santé animale relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, 45 entreprises enregistrées pour exporter des nids de salanganes vers la Chine. Ce Département les a guidées à surveiller la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire conformément aux exigences chinoises mentionnés dans le protocole sur les nids de salanganes exportés du Vietnam vers la Chine, signées entre l’Administration générale de la douance de Chine et le ministère vietnamien de l'agriculture et du développement rural en novembre 2022.

Parmi ces entreprises, 9 ont rempli les documents d'enregistrement des exportations et les ont soumis pour examen à l’Administration générale de la douance de Chine. Pour les autres entreprises, la partie chinoise continue d'examiner et d'évaluer les documents et les informera dès que les résultats seront connus.



Le Département de la santé animale a publié pour les entreprises et unités concernées des instructions détaillées sur le processus d'enregistrement pour l'exportation de nids de salanganes du Vietnam vers la Chine, ainsi que des documents d'orientation, et a organisé la surveillance des maladies et de la sécurité alimentaire conformément aux dispositions dudit protocole.-VNA