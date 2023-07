Le premier Festival fluvial de Ho Chi Minh-Ville se tiendra du 4 au 6 août, dans le but de stimuler le tourisme local. Photo: www.hcmcpv.org.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le premier Festival fluvial de Ho Chi Minh-Ville se tiendra du 4 au 6 août, dans le but de stimuler le tourisme local.

Le Festival proposera diverses activités culturelles, de divertissement et artistiques spéciales le long de la rivière Saigon, promouvant la terre, les habitants et le tourisme de la ville, ainsi que des programmes de stimulation de la consommation.

Ces activités auront lieu dans différents endroits comme le port Saigon, le parc du quai Bach Dang, le canal Nhieu Loc - Thi Nghe, le quai Binh Dong et la zone touristique culturelle de Suoi Tien, a déclaré la directrice du service municipal du Tourisme, Nguyen Thi Anh Hoa.

Bientôt le premier festival fluvial de Ho Chi Minh-Ville. Photo: hochiminhcity.gov.vn hochiminhcity.gov.vn

Le programme devrait contribuer à promouvoir non seulement l'histoire et les caractéristiques culturelles de la ville, mais également la valeur des ressources fluviales et maritimes, contribuant au positionnement de la marque de Ho Chi Minh-Ville - une ville fluviale riche en identité et en culture.

Le Festival offrira également une opportunité aux agences de voyages et aux fournisseurs d'hébergement de présenter leurs produits et services aux touristes nationaux et étrangers.-VNA