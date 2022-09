Une scène du film "Il Était Une Forêt" (France)

Hanoï (VNA) - "#It's Time to Act - A Nature Film Festival in Vietnam", premier festival du film sur le thème de l'environnement et la nature au Vietnam, aura lieu du 23 septembre au 7 octobre, dans le cadre des activités internationales pour célébrer la Semaine du climat 2022 (du 19 au 25 septembre 2022) de l'Assemblée générale des Nations Unies.

L'événement sera organisé par l'ambassade d'Espagne au Vietnam en coordination avec 14 pays participants dont le Vietnam, le Canada et des pays d'Europe et d'Amérique latine.

"#It's Time to Act - A Nature Film Festival in Vietnam" entend encadrer les discussions sur la notion d'avenir durable, en collaboration avec des institutions, des individus et de la communauté environnementale sur trois continents pour mettre en commun ce message: Only One Earth (Une seule Terre).

Affiche de l'événement

Le festival présentera 17 longs métrages, documentaires et courts métrages sous-titrés en vietnamien. De nombreuses projections seront ouvertes gratuitement au public et dans un format hybride (à la fois en ligne et en présentiel) dans de nombreux lieux à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville (Centre national du cinéma, Studio national des films documentaires et scientifiques, Université de Hanoï, Casa Italia, Institut Goethe et ƯƠM Arthub).

Le calendrier des projections de films, les modalités de réservation de billets et des présentations de chaque film peuvent être trouvés sur le site www.naturefilmfestival.vn/about-8 et sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/itstimetoact.naturefilmfestival. -VNA