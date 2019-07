Conférence de presse pour annoncer le forum sur les fusions-acquisitions du Vietnam 2019 prévu le 6 août prochain à Hô Chi Minh-Ville. Photo: baodautu.vn



Hanoi (VNA) - La 11e édition du Forum sur les fusions-acquisitions du Vietnam 2019, placée sur le thème «Aller pour percer», aura lieu 6 août à Hô Chi Minh-Ville, a-t-on appris lors d’un point presse tenue ce mardi 23 juillet à Hanoi.

Le forum sur la fusion-acquisition des entreprises, placé sous l'égide conjointe du journal Dâu Tu (Investissement), du ministère du Plan et de l'Investissement et de la compagnie AVM Vietnam, réunira environ des centaines de chefs de groupes, de compagnies générales publiques, d'entreprises privées vietnamiennes et de sociétés à participation étrangère, ainsi que de nombreux investisseurs étrangers.

Ce forum évaluera les opportunités et les défis, proposera des idées concrètes pour perfectionner le cadre juridique sur les fusions-acquisitions, a déclaré le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Vo Thanh Thông.

Les participants auront accès à des informations sur les tendances actuelles des opérations de fusion-acquisition dans le pays, ainsi que des expériences et des opportunités en ce domaine, tout en leur permettant de rencontrer des partenaires potentiels, de partager des expériences et de rechercher de nouvelles opportunités de coopération, a-t-il indiqué.

Ce forum présentera notamment un panorama de ces opérations au Vietnam comme les opérations réalisées dans les secteurs des services, des infrastructures, du transport, de l’agriculture, du tourisme, ainsi que dans le secteur immobilier, a-t-il souligné.

La première opération de fusion-acquisition au Vietnam remonte à l'an 2000. Depuis, cette activité a connu un développement rapide grâce à l'ouverture du marché domestique et au perfectionnement du système juridique.

Jusqu’à maintenant, les opérations du genre ont atteint près de 50 milliards de dollars. L’an dernier, elles ont représenté 7,64 milliards de dollars.

Au premier semestre de l’année, les transactions sur le marché vietnamien ont atteint seulement 1,9 milliard de dollars, soit 53% du montant de la même période de 2018. Cette année, ce chiffre pourrait atteindre 6,7 milliards de dollars, soit 88,16% de celui de 2019

Dans le même temps, la valeur des contrats de fusion-acquisition entre les compagnies vietnamiennes et étrangères a été de 2,64 milliards de dollars, selon un rapport du ministère du Plan et de l’Investissement. -VNA