Hanoï (VNA)- Le 1er Festival de défilé de costumes traditionnels des minorités ethniques au Nord du Vietnam aura lieu du 18 au 20 novembre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam (à Dông Mô, en banlieue de Hanoï), selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Placé sur le thème "Couleurs des costumes traditionnels des minorités ethniques du Nord dans la période d'intégration et de développement", le Festival se déroulera en même temps avec l’ouverture de la Semaine de la grande union nationale - Patrimoine culturel du Vietnam, avec la participation de 17 villes et provinces et du Nord.

Dans le cadre du Festival, auront lieu d'une série d'activités comme une rencontre avec des artisans et des personnes ayant d’importantes contributions à la conservation et à la promotion des cultures des minorités ethniques, une conférence scientifique « Solutions pour préserver et valoriser les costumes traditionnels des ethnies vietnamiennes dans la situation actuelle », un défilé de costumes traditionnels de groupes ethniques, une exposition des produits culturels typiques et démonstration des brodeurs et des tisseurs des costumes traditionnels des minorités ethniques du Nord du pays …

Le Festival est une occasion de présenter les valeurs des costumes traditionnels et de la culture des minorités ethniques du Vietnam à des amis nationaux et internationaux, contribuant ainsi au développement du tourisme.-VNA